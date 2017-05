Facebook Lite dostępny dla polskich użytkowników

Messenger Lite to odchudzona wersja komunikatora, która została stworzona po to, aby dostarczać podstawowe funkcje Messengera dla słabszych urządzeń z systemem Android oraz rynków z wolniejszymi prędkościami transmisji danych. Dzięki aplikacji użytkownicy będą w stanie szybko i łatwo wysyłać wiadomości tekstowe, zdjęcia i linki do swoich znajomych.

Aplikacja ma mniej niż 10 MB, więc jej instalacja i uruchomienie trwa bardzo krótko. Znajdziemy w niej podstawowe opcje takie jak wiadomości, wysyłanie i odbieranie zdjęć oraz filmików, a także otrzymywanie naklejek.



Program jest już dostępny do pobrania w Sklepie Play.