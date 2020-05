Facebook Messenger ostrzeże przed oszustami

Szkodliwe wiadomości

Minęły już czasy, kiedy można było zaufać wszystkim adresatom wiadomości wysyłanych do nas w mediach społecznościowych. Kiedyś niewiele osób korzystało z tej opcji, mogliśmy więc założyć, że osoba, z którą rozmawiamy, jest tą, za którą się podaje. Teraz nierzadko otrzymujemy zaproszenia od kompletnie obcych nam ludzi. Mogą to być jednak fałszywe konta, zakładane po to, by innych oszukać.

Bądźmy podejrzliwi

Teraz Facebook chce ostrzegać przed podejrzanymi kontami. Gdy otrzymamy wiadomość od osoby, która nie należy do naszego grona znajomych, wyświetli się ostrzeżenie, że może to być fałszywe konto lub ktoś próbuje się pod kogoś podszyć.

W powiadomieniu będą też porady, jak zachować się w takiej sytuacji – np. że nie powinniśmy wysyłać takiemu rozmówcy pieniędzy. W przypadku gdy konto przypomina profil naszego znajomego, Messenger ostrzeże, że wydaje się ono podobne do konta osoby, z którą już mamy kontakt w innej konwersacji.

fot. Madartzgraphics – Pixabay