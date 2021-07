Facebook, Twitter, Google i TikTok zobowiązują się walczyć z przemocą wobec kobiet

Koniec dyskryminacji...

Po roku konsultacji z organizacją World Wide Web Foundation (WWWF), której celem jest zapewnienie użytkownikom otwartego i bezpiecznego internetu, Facebook, Twitter, Google i TikTok ogłosiły, że zobowiązują się podjąć poważne działania w walce z seksizmem w internecie.

Według WWWF, giganci zadeklarowali, że będą „zapewniać kobietom lepsze mechanizmy ochrony online". Firmy chcą m.in. wprowadzić szczegółowe ustawienia, precyzujące kto może wyświetlać, udostępniać czy komentować posty; posługiwać się prostszym i bardziej włączającym językiem; ułatwić nawigację i dostęp do narzędzi bezpieczeństwa.

...czy puste obietnice?

Deklaracja gigantów jest jednak niepokojąca z kilku powodów. Po pierwsze, w oświadczeniu jest mowa o „zmniejszaniu obciążenia kobiet poprzez ograniczanie liczby widocznych nadużyć", co sugeruje, iż platformy nie zamierzają walczyć z samym problemem, a jedynie ograniczać jego widoczność. Po drugie, w deklaracji brakuje jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących podejmowanych kroków w walce z dyskryminacją. W dodatku żadna z firm sama z siebie nie skomentowała oświadczenia. Portal The Verge skontaktował się z każdą z czterech platform w celu uzyskania szczegółów na temat zapowiadanych wspólnie działań antyprzemocowych, lecz żadna z firm nie udzieliła konkretnych informacji, ograniczając się do PR-owych ogólników.

