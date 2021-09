Facebook chce zmylić badaczy platformy i dziennikarzy?

Aktualizacja kodu rozgniewała badaczy

Amerykańska organizacja pozarządowa The Markup znalazła dowody na to, że Facebook zmienił kod HTML swojej witryny. Wpłynęło to na dostępność witryny dla użytkowników niedowidzących, ale też, niestety, na usługi blokowania reklam oparte na przeglądarce.

Aktualizacja witryny spowodowała gwałtowny spadek ilości danych zbieranych przez Ad Observatory – narzędzie, które służy naukowcom i badaczom do identyfikowania sponsorowanych postów na platformie i ich dalszej analizy.

„Stale wprowadzamy zmiany w kodzie naszych usług, ale nie wprowadziliśmy żadnych zmian w kodzie, aby zablokować projekty badawcze" – napisała Lindy Wagner, menedżer ds. komunikacji w Facebooku, w e-mailu do organizacji The Markup. – Wielka szkoda, że Facebook z nami walczy, zamiast współpracować – twierdzą z kolei naukowcy badający działanie platformy.

fot.Gerd Altmann – Pixabay