Facebook i Microsoft idą na wojnę z deepfake’ami

Niedawno sieć obiegły filmy tworzone za pośrednictwem aplikacji ZAO, która w miejsce twarzy aktora wgrywała twarz użytkownika. Generowane filmiki wzbudzały tyle samo radości, ile niepokoju o bezpieczeństwo wykorzystywania tego typu głębokich manipulacji.

Koncerny Facebook i Microsoft zdecydowały się połączyć siły i ruszyć na wojnę z deepfake’ami. Ma to służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w sieci i zaniechaniu prób podszywania się pod inne osoby. Pomoc w tworzeniu oprogramowania wykrywającego głębokie manipulacje zaoferowały także The Partnership of AI, Uniwersytet Oksfordzki oraz Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley.

Facebook i Microsoft wzywają chętnych do udziału w projekcie Deepfake Detection Challenge. Do wykrywania głębokich manipulacji ma zostać użyta ta sama technologia, która posłużyła do ich tworzenia. Specjaliści będą więc podczas kreowania algorytmów wykorzystywać sztuczną inteligencję i mechanizmy samouczenia maszyn. W celach badawczych opracowywane będą materiały filmowe opierające się na tych samych zasadach co deepfake.

Wdrożenie zaawansowanych technik manipulacji ma doprowadzić badaczy do znalezienia sposobu na sukcesywne wyeliminowanie deepfake’ów z sieci. Facebook ogłosił, że w powstający program walki z manipulacjami zainwestuje 10 milionów dolarów. Kwota ma pomóc w rozwijaniu projektu i zachęcić do udziału w nim jak największą rzeszę osób.

Wzrastający trend generowania deepfake’ów to nie tylko świetna zabawa dla użytkowników aplikacji oferujących tego typu rozrywkę. Umiejętne korzystanie przez nieodpowiednie osoby z możliwości sztucznej inteligencji może znacząco przyczynić się do zakłamywania rzeczywistości. Trudne do wykrycia, realistyczne materiały wideo mogą być stosowane np. jako narzędzie walki politycznej. Według Agencji Reutera obecnie entuzjaści uczenia maszynowego za „kilka dolarów” demonstrują samouczki prezentujące, jak w prosty sposób użyć algorytmów do głębokiej manipulacji, wykorzystując np. głos prezydenta Trumpa. Akcja zapoczątkowana przez Facebooka ma więc m.in. pomóc w opracowaniu metod wykrywania deepfake'ów przed wyborami prezydenckimi w USA.

Swój udział w programie ogłosiła także polska platforma Knowledge Pit. Jej zespół specjalistów ds. analizy danych i uczenia maszynowego nie pierwszy raz angażuje się w badania dotyczące nadużywania możliwości sztucznej inteligencji.

fot. Facebook