Facebook inwestuje w metawersum

Świat jeszcze bardziej online

Facebook rozpocznie rekrutację personelu na terenie Unii Europejskiej. Celem jest przyjęcie do pracy 10 tysięcy ludzi, którzy będą pracowali nad czymś, co nosi nazwę „metaverse" (metawersum). Definicje tego pojęcia dopiero powstają, jednak niektórzy uznają, że będzie to przyszłość internetu i świata online.

W portalu BBC pojawiło się stwierdzenie, że metaverse w zestawieniu z rzeczywistością wirtualną (ang. virtual reality, VR) może być tym samym, czym jest nowoczesny smartfon w porównaniu z pierwszymi telefonami komórkowymi z lat 80. ubiegłego wieku.

W metaverse wprowadzać będzie prawdopodobnie nie komputer, ale zestaw (w tym gogle VR), którego założenie spowoduje wejście do wirtualnego świata łączącego wszelkiego rodzaju środowiska cyfrowe. Dziś zazwyczaj z atrakcji VR korzystają pasjonaci gier, natomiast metawersum ma dotyczyć wszystkiego: pracy, wycieczek i wszelkich form spędzania czasu..

Projektanci przyszłości

Jak to będzie faktycznie wyglądało, najprawdopodobniej przyszłość pokaże. Na razie wiadomo, że Mark Zuckerberg inwestuje w ten pomysł i będzie potrzebował ludzi do pracy. W ciągu pięciu lat chce zatrudnić w Unii Europejskiej 10 tysięcy inżynierów. W lipcu pojawiły się informacje, że szef Facebooka uznaje metawersum za priorytetowy kierunek rozwoju. W niedalekiej przyszłości Facebook ma się przekształcić z sieci mediów społecznościowych w „firmę metaverse".

Według Zuckerberga metawersum to ucieleśniony internet, w którym nie tylko ogląda się treści, ale się w nim jest. Facebook chce współpracować z innymi firmami i organizacjami przy rozwijaniu tej koncepcji. Niedawno ogłosił inwestycję 50 mln dolarów w finansowanie badań, które mają pomóc w odpowiedzialnym tworzeniu metawersum. Zuckerberg uważa, że realizacja pomysłu to perspektywa kolejnych 10–15 lat.

fot. XR Expo – Unsplash