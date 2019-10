Facebook już testuje zakładkę z wiadomościami

Facebook rozpoczął właśnie testy funkcji Facebook News. To nowa inicjatywa portalu, mająca zapewnić użytkownikom szybki dostęp do treści dziennikarskich pochodzących od ponad 200 wybranych mediów. W zamian za udostępnianie newsów portal oferuje wydawcom 1–3 milionów dolarów rocznie, zależnie od zasięgu.

Założeniem sekcji News jest dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych treści. Prawdopodobnie wyszukujący je algorytm będzie działał podobnie jak w przypadku reklam, tyle że będzie wspierany przez wyznaczoną grupę dziennikarzy. Facebook zapewnia, że wybór nie będzie preferował żadnej linii politycznej – w puli znajdą się serwisy prezentujące zróżnicowane, również dość skrajne, poglądy. Obok „The Wall Street Journal", „Washington Post", ABC, NBC czy „Chicago Tribune" będzie też wśród nich na przykład znany z teorii spiskowych portal „Breitbart News".

Narzędzie nie będzie się oczywiście ograniczało do przekazywania treści politycznych – wiadomości mają być pogrupowane w takie działy jak nauka, biznes, rozrywka, technologie, zdrowie oraz sport. Treści prezentowane będą w formie odnośników do serwisów lub jako pełne newsy, możliwe do przeczytania w całości na Facebooku.

Na udostępnienie nowej funkcji szerszej publiczności musimy jeszcze poczekać, najprawdopodobniej do przyszłego roku. Żadna konkretna data jeszcze nie padła, będzie to zapewne zależało od wyniku trwających od piątku testów, które ograniczono tylko do niektórych regionów USA.

fot. Facebook