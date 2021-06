Facebook ma patent na czapkę z daszkiem wirtualnej rzeczywistości

Bejsbolówka z wyświetlaczem doskonała na upały

Amerykański Urząd Patentowy (United States Patent and Trademark Office) przyznał Facebookowi patent na „Kapelusz sztucznej rzeczywistości", który składa się z wyświetlacza zwisającego z ronda popularnej bejsbolówki.

„Producenci systemów sztucznej rzeczywistości tradycyjnie koncentrowali się dotąd na różnych formach opartych na okularach czy goglach" – wyjaśnia Facebook w opisie patetntu. Jego zdaniem jednak zwykłe okulary czy gogle do sztucznej rzeczywistości bywają niepraktyczne: grube, ciężkie i do tego generują nadmierne ciepło. Co innego czapki bejsbolowe, wszelkiego rodzaju daszki czy kowbojskie kapelusze...

„Ze względu na swój rozmiar i kształt zapewniają większą powierzchnię wyświetlania (i lepszą zdolność do równomiernego rozłożenia ciężaru) komponentów sztucznej rzeczywistości, potencjalnie dając bardziej kompletny lub zaawansowany system" – czytamy w dokumentacji patentowej. No i nie grzeją! A wręcz przeciwnie.

fot. Facebook