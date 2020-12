Facebook ma własną aplikację do komponowania muzyki

Pierwsze dźwięki

Facebook opublikował właśnie pełną wersję aplikacji Collab. Jest to prosty programik, za pomocą którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne utwory. Forma jest jednak dość nietypowa, uczestnicy zabawy nie ograniczają się bowiem do opracowania własnych kompozycji. Zabawa polega przede wszystkim na sklejaniu ze sobą różnych filmików z muzyką, zarówno własnych, jak i autorstwa innych. Możliwe jest w ten sposób tworzenie nowych kawałków z gotowych elementów.

Wszystko do miksera

Po przygotowaniu materiał trafia na publiczny kanał, gdzie inni użytkownicy mogą go nie tylko obejrzeć, ale też zmiksować z nagraniami własnymi lub jeszcze innych autorów. Następnie taki materiał znów trafia w ręce innych i znów może stać się częścią czegoś nowego.

Pomysł wydaje się równie szalony, co interesujący. Jest to w istocie muzyczna odmiana TikToka. Program Collab nie jest jeszcze zintegrowany z Facebookiem, już teraz da się jednak wyeksportować materiały do Instagrama. Aplikacja doczekała się wersji na iOS-a, ale nie trafiła jeszcze do Polski.

fot. Facebook