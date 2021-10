Facebook nakazuje zachować wewnętrzne dokumenty

Skutki zeznań Haugen

Dziennik „The New York Times" dotarł do e-maila, który otrzymali pracownicy Facebooka. Przełożeni polecają im w liście, aby zachowali dokumenty wewnętrzne, korespondencję i wszelkie wiadomości wymieniane drogą służbową od 2016 roku. Będą one niezbędne ze względów prawnych, ponieważ amerykański Senat, a także rządy i organy regulacyjne kilku państw rozpoczęły dochodzenia w sprawie działania platformy społecznościowej.

„Jak zapewne wiecie, jesteśmy obecnie w centrum uwagi mediów ze względu na treść wielu dokumentów wewnętrznych" – napisano w e-mailu cytowanym przez „The New York Timesa". „Jak często bywa po takich zdarzeniach, pojawiły się pytania o działalność firmy ze strony rządów i organów ustawodawczych".

Zainteresowanie Facebookiem wzbudziły przede wszystkim zeznania byłej pracownicy serwisu, Frances Haugen. Na początku października oświadczyła ona przed senacką Komisją Handlu, Nauki i Transportu, że sieć społecznościowa przedkłada zyski nad bezpieczeństwo użytkowników i świadomie przyczynia się do rozpowszechniania w portalu toksycznych treści.

fot. Gerd Altmann – Pixabay