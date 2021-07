Facebook: nie zabijamy, a ratujemy ludzi

Media nie są winne?

Pracownik Facebooka Guy Rosen odniósł się w oficjalnym blogu platformy do słów prezydenta USA Joego Bidena, który powiedział, że „media społecznościowe takie jak Facebook zabijają ludzi". Biden w ten sposób określił dezinformację w sprawie COVID-19, na którą, jego zdaniem, przyzwalają portale, i która utrudnia Amerykanom m.in. zdobycie rzetelnej wiedzy o szczepionkach.

Rosen już we wstępie pisze, że „w czasie, w którym w USA rosną wskaźniki zakażeń, administracja Bidena zdecydowała, że obwini za to małą grupę amerykańskich mediów społecznościowych". Rosen uważa, że słowa Bidena to insynuacja, a fakty „opowiadają zupełnie inną historię od tej wypromowanej przez administrację w ostatnich dniach".

Facebook w walce z pandemią

Guy Rosen wskazuje choćby, że Facebook od kwietnia 2020 współpracuje z uczelniami Carnegie Mellon University i University of Maryland przy przeprowadzaniu globalnego badania na temat koronawirusa, jego objawów, działania szczepionek i testów. Facebook chwali się, że od stycznia 2021 r. wskaźnik akceptowania szczepionek przez jego użytkowników wzrósł z 70% do 80–85%. Wpis zapewnia, iż od początki pandemii ponad dwa miliardy osób wyświetliły na Facebooku prawdziwe informacje o koronawirusie, a 3,3 miliony Amerykanów skorzystały z narzędzia portalu do znalezienia najbliższego punktu szczepień.

Serwis podkreśla, że aktywnie walczy przy tym z dezinformacją. Rosen pisze, iż Facebook usunął już ponad 18 milionów postów mających na celu wprowadzenie użytkowników w błąd w kwestii koronawirusa i ograniczył widoczność kolejnych 167 milionów wiadomości.

fot. Pixabay