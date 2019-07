Facebook opatentował system blokowania treści użytkowników

Gigant starał się o tę zgodę od 2015 r. Jak wynika z opisu wniosku patentowego rozwiązanie to ma umożliwiać blokowanie komentarzy zawierających zakazaną treść w taki sposób, aby użytkownik nie był świadomy, że jego komentarz został zablokowany. Warto podkreślić, że określenie „zakazane treści" dotyczy treści zabronionych przez Facebooka, nie zaś ogólnie przez prawo.

Wygląda na to, że „system moderowania treści" opatentowany przez giganta nie jest niczym innym jak tylko bardziej elegancką nazwą dla działań określanych jako shadow banning, czyli formę blokowania użytkownika na portalu społecznościowym w taki sposób, że osoba zbanowana jest tego nieświadoma. Taki użytkownik może np. pisać wiadomości do znajomych, ale oni ich nie dostaną, a jego posty czy komentarze nie są im wyświetlane. Chociaż świeżo opatentowany system dotyczy blokady tylko określonych treści uznanych przez Facebooka za szkodliwe, a nie konkretnych osób, można założyć, że w ten sposób mogą zostać ocenzurowane wypowiedzi całych grup użytkowników.

Nie wiadomo, czy Facebook już wykorzystuje algorytmy pozwalające na ciche blokowanie (koncern oficjalnie zaprzecza) czy też złożony przez niego patent ma jedynie zarezerwować koncernowi prawo do pomysłu czy wdrożenia produktu, zanim zrobi to ktoś inny. Niezależnie od tego, nie jest to z pewnością dobre posunięcie w momencie, w którym firma Marka Zuckerberga ma tak duże problemy z odzyskaniem zaufania publicznego.

Przypomnijmy, że ochrona patentowa, która umożliwia firmom swobodne eksploatowanie swoich pomysłów, bez obawy, że ktoś może ich naśladować czy kopiować, jest nagminnie stosowana przez najbardziej rozpoznawalne amerykańskie koncerny technologiczne: IBM, Apple'a, Google'a, Microsoft czy Amazona. Naukowcy z laboratoriów badawczych tych firm zastrzegają dziennie po kilkadziesiąt patentów.

fot. Gerd Altmann/Pixabay