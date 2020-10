Facebook oskarża dwie firmy o działalność szpiegowską

Operacja „Zbieranie danych”

Facebook złożył w USA pozew sądowy przeciwko firmom BrandTotal z Izraela oraz Unimania, amerykańskiej spółce z okolic Denver. Oskarżenie dotyczy nielegalnego gromadzenia w celach marketingowych danych z Facebooka, Instagrama i innych serwisów (takich jak Twitter, Amazon, LinkedIn czy YouTube).

Złodzieje informacji

W liczącym ponad 70 stron dokumencie Facebook oskarża obie firmy o naruszenie regulaminu korzystania z usług. BrandTotal ma zajmować się analizą i udostępnianiem informacji mediom oraz zespołom analitycznym, tworzącym na ich podstawie płatne kampanie reklamowe.

Unimania to natomiast twórca aplikacji oferujących alternatywną drogę dostępu do różnych portali społecznościowych. Dostarczane przez firmę aplikacje pozwalały m.in. anonimowo przeglądać Stories na Instagramie. Unimania oferowała też rozszerzenia przeglądarki służące m.in. do zapisywania kodów reklam w celu ich wykorzystania.

Publiczne znaczy ogólnodostępne?

Facebook tłumaczy, że wraz z rozszerzeniami użytkownicy instalowali dobrowolnie na swoich komputerach działające w tle narzędzia, które pobierały i przesyłały ich dane personalne na serwery producenta. Wygranie tej sprawy przez giganta wcale nie jest jednak pewne.

W podobnej sytuacji znalazł się kiedyś LinkedIn, który w także walczył z dodatkowymi aplikacjami przechwytującymi informacje. Złożony w sądzie pozew został odrzucony po tym, gdy okazało się, że gromadzone były wyłącznie dane publiczne. Przedstawiciele Facebooka uważają jednak, że obie firmy gromadziły również informacje ukryte w profilu. Serwis informuje też, że powołane zostały zespoły techniczne mające wykrywać tego typu działalność.

fot. Pixabay