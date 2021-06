Facebook pod ostrzałem organizacji broniących praw człowieka

Wielkie kasowanie

7amleh, palestyńska organizacja non-profit zajmującą się prawami w cyfrowej przestrzeni, udokumentowała usunięcie pół tysiąca postów propalestyńskich między 6 a 19 maja 2021 r. Wszystkie dotyczyły eksmisji Palestyńczyków z dzielnicy Szejka Jarrah w Jerozolimie

Wspólnie z 30 innych organizacjami zajmujących się prawami człowieka na całym świecie aktywiści apelują o większą przejrzystość procesu moderowania treści w sieciach społecznościowych, zwłaszcza w odniesieniu do Palestyny. Ma temu służyć kampania zatytułowanej "Facebook, We Need to Talk"

fot. Free-Photos – Pixabay