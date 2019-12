Facebook pozwał twórców fałszywych reklam

Na najpopularniejszej na świecie platformie społecznościowej pojawia się coraz więcej fałszywych reklam. Zjawisko jest tak powszechne, że wielu użytkowników zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle klikać reklamy – wiedzą bowiem, że może to oznaczać problemy.

Maskowanie

Doskonałym przykładem tego, z jak niebezpieczną sytuacją mamy do czynienia, jest jedna z ostatnich reklam opublikowanych przez chińskich marketingowców z firmy ILikeAd Media International Company Ltd. Zastosowano w niej technikę zwaną maskowaniem, polegającą na celowym ukryciu rzeczywistego adresu łącza: jedna wersja strony docelowej reklamy wyświetlana jest w systemach Facebooka, inna – użytkownikom platformy. Kiedy odbiorcy kliknęli reklamę, zostali przeniesieni na stronę internetową ze złośliwym oprogramowaniem, które kontrolowało ich konta.

Drugą techniką stosowaną przez oszustów jest wykorzystanie wizerunku celebrytów do tego, aby reklama wydawała się bardziej wiarygodna, niż jest w rzeczywistości, i zachęcała do kliknięcia.

Prawo na pomoc

„Mechanizmy maskowania są często wyrafinowane i dobrze zorganizowane, przez co osoby i organizacje stojące za nimi są trudne do zidentyfikowania i pociągnięcia do odpowiedzialności" – napisali na blogu Jessica Romero, dyrektor ds. egzekwowania przepisów i sporów sądowych, oraz Rob Leathern, dyrektor ds. zarządzania produktem oraz integralności biznesowej Facebooka. „W rezultacie niewiele osób decyduje się podjęcie działań prawnych".

Tym razem Facebook postanowił jednak działa prawne wytoczyć – 5 grudnia br. skierował do sądu w Kalifornii pozew przeciwko dwóm osobom i jednej firmie o naruszenie warunków i zasad zamieszczania reklam. Zdaniem oskarżycieli oszuści nakłaniali do pobrania i instalacji złośliwego oprogramowania, co umożliwiło im złamanie zabezpieczeń kont użytkowników i wykorzystywanie ich do dystrybuowania fałszywych reklam promujących między innymi podrabiane towary i pigułki dietetyczne.

Facebook poinformował również, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaostrzył zasady publikacji reklam. Koncern Zuckerberga przyznał, że nie tylko blokuje reklamodawców-oszustów, ale też wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję. Ponieważ maskowanie stosowane jest na wielu współczesnych platformach cyfrowych, gigant zapowiedział również współpracę z innymi firmami w branży.



fot. Pete Linforth – Pixabay