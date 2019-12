Facebook pracuje nad własnym systemem operacyjnym

Serwis The Information dotarł do informacji o tym, że koncern buduje własny system operacyjny, który miałby być wykorzystywany zwłaszcza w goglach VR. Jest to kolejna próba wdrożenia takiego systemu podjęta przez firmę po nieudanym eksperymencie stworzenia sklepu pozwalającego ominąć konieczność dystrybucji aplikacji za pośrednictwem Google Play.

Powstał już specjalny zespół zajmujący się projektem, a koncern zatrudnił w roli eksperta Marka Lucowsky'ego, który do tej pory odpowiadał za powstanie Windowsa NT.

Autorski system operacyjny Facebooka ma trafić w pierwszej kolejności do urządzeń z serii Oculus oraz Portal, kontrolowanych przez Androida. W taki sposób gigant chce zabezpieczyć się na wypadek konieczności rozstania z Google'm. W tym momencie raczej wątpliwe jest, żeby autorski system Facebooka miał trafić również do innych urządzeń, np. smartfonów.

fot. Pixabay