Facebook pracuje nad wspólnym panelem sterowania

Wszystko pod kontrolą

Do firmy należą najpopularniejsze serwisy społecznościowe: Facebook, WhatsApp oraz Instagram. Już od jakiegoś czasu następuje ich integracja. Nie ma to być jednak jeden twór, lecz platformy te mają się opierać na wspólnym ekosystemie. Dzięki temu firma chce uzyskać większą kontrolę nad nimi, ale przede wszystkim chce zatrzymać użytkowników, którzy mogą szukać alternatywnych portali. Jeden ekosystem ma być dla nich atrakcyjny, bo np. pozwoli na komunikację pomiędzy różnymi serwisami. Na przykład osoby korzystające z Messengera będą mogły wysyłać wiadomości do użytkowników WhatsAppa.

Kolejny krok w stronę integracji

Teraz Facebook rozpoczął prace nad scentralizowaną lokalizacją, za pomocą której będzie można zarządzać rożnymi aspektami kont założonych na platformach należących do giganta. Ma to być tzw. Centrum Kont. Na razie opcja ta skupia Facebooka oraz Instagrama. Prawdopodobnie również będzie w nim dostęp do WhatsAppa. Niewykluczone jednak, że firma przygotowuje centrum zapobiegawczo. Być może gigant mediów społecznościowych planuje kolejne przejęcia, tym bardziej, że amerykański oddział TikToka już od jakiegoś czasu jest wystawiony na sprzedaż.

fot. Geralt - Pixabay