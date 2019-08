Facebook przegrał proces dotyczący rozpoznawania twarzy

Sprawę przeciwko koncernowi wnieśli w 2015 roku użytkownicy platformy ze stanu Illinois, którzy oskarżyli go o naruszenie lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych biometrycznych. Ich zdaniem funkcja rozpoznawania twarzy, oferowana przez Facebooka, narusza zapisy ustawy BIPA (Biometric Information Privacy Act). Regulacja ta zabrania firmom gromadzenia, wykorzystywania lub udostępniania informacji biometrycznych danej osoby bez jej świadomej zgody. Przepisy wymagają również zniszczenia danych biometrycznych danej osoby, gdy cel ich gromadzenia jest spełniony lub w ciągu trzech lat od ostatniego kontaktu firmy z daną osobą. Oskarżyciele twierdzili, że funkcja rozpoznawania twarzy Facebooka zbiera i wykorzystuje dane biometryczne bez ich świadomej zgody, a także że gigant nie dotrzymuje ustawowego terminu zniszczenia tych informacji.

Pomocna funkcja

Technologia rozpoznawania twarzy Facebooka analizuje piksele na publikowanych przez nas zdjęciach i w filmach po to, by stworzyć szablon – coś w rodzaju wzorca służącego do porównywania innych fotografii i filmów, na których możemy się znajdować. Jak podaje gigant, funkcja ta ma m.in. pomóc w sugerowaniu innym użytkownikom oznaczania nas w publikowanych przez nich materiałach, informowaniu osób niedowidzących lub niewidomych, kto znajduje się na zdjęciu, a także wykrywaniu kont, które się pod nas podszywają.



Twarz na zawsze

Decyzja sądu w San Francisco z 8 sierpnia br. nakazująca kontynuację procesu przeciwko gigantowi jest pierwszą decyzją amerykańskiego sądu apelacyjnego, która bezpośrednio identyfikuje zagrożenia związane z obserwacją twarzy. Zdaniem Adama Schwartza z amerykańskiej organizacji Electronic Frontier Foundation, broniącej swobód obywatelskich w świecie cyfrowym, nadzór biometryczny firm stanowi coraz większe zagrożenie dla prywatności klientów, ich wolności wypowiedzi i praw obywatelskich. – Dane biometryczne są tak wrażliwe, że jeśli ich bezpieczeństwo zostanie naruszone, nie ma odwrotu – ocenia Shawn Williams, reprezentujący oskarżycieli. – Nie można go zmienić tak jak numeru karty ubezpieczeniowej czy płatniczej, bo przecież nie możemy wymienić swojej twarzy.

Przegrana w sprawie w San Francisco może narazić koncern Zuckerberga na miliardy dolarów odszkodowania.

Fot. Gerd Altmann/Pixabay