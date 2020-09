Facebook „przypadkowo” zawiesza konta aktywistów

Problem rurociągu

19 sierpnia zawieszono ponad 200 kont, w szczególności aktywistów ekologicznych, ale i organizacji - np. Greenpeace czy Rainforest Action Network. Choć konta mogły zdawać się niepowiązane, szybko znaleziono ich wspólny mianownik - wszystkie popierały protesty przeciwko budowie długiego na 670 km kanadyjskiego rurociągu gazowego Coastal GasLink w prowincji Kolumbia Brytyjska. Według aktywistów rurociąg negatywnie wpłynie na klimat oraz podzieli teren Wetʼsuwetʼen, jednego z plemion Indian kanadyjskich.

Oświadczenie

Facebook oficjalnie odniósł się do zawieszenia kont aktywistów: „Nasz system przypadkowo usunął te konta i zawartość. Zostały jednak przywrócone, zdjęliśmy również nałożone na nie ograniczenia". Osoby zaangażowane w obronę klimatu kwestionują to wyjaśnienie, przypominając, że Facebook niejednokrotnie wykazywał się zaniechaniami w stosunku do dezinformacji klimatycznej: w 2018 roku film wykluczający udział człowieka w globalnym ociepleniu został tam udostępniony ponad 5 milionów razy.

fot. Pixabay