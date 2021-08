Facebook sprzeda Instagrama i WhatsAppa?

Czy imperium Facebooka zostanie rozbite?

To już kolejny pozew złożony przez Federalną Komisję Handlu (US Federal Trade Commission, FTC) przeciwko Facebookowi w tej sprawie. Zdaniem FTC, Facebook ma monopol na sieci społecznościowe w USA, specjalnie utrudnia konkurowanie innym firmom i powinien sprzedać Instagrama i WhatsAppa.

Argumentacja w pozwie nawiązuje do e-maila od Marka Zuckerberga, wysłanego w 2008 roku, w którym stwierdził on, że „lepiej kupować niż konkurować". Prawnicy FTC twierdzą, że Facebook działał zgodnie z tą strategią, obserwując swoich rywali i przejmując ich w momencie, gdy mogli stanowić zagrożenie. Facebook twierdzi, że firma nie ma sobie nic do zarzucenia. „Pozew jest bezpodstawny a roszczenia FTC są próbą zmiany przepisów antymonopolowych" – pisze rzecznik serwisu.

fot. Gerd Altmann – Pixabay