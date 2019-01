Facebook testuje tryb ciemny w Messengerze

Tryb ciemny w komunikatorze Messenger pojawił się u wybranej grupy osób w różnych regionach świata - na ten moment nie wiadomo dokładnie, na których rynkach użytkownicy mogą z niego skorzystać. Aktualizacja dokonana po stronie serwerów zmienia interfejs aplikacji z biało niebieskiego na taki, który wykorzystuje kolory czarny i biały.

Warto pamiętać, iż póki co to tylko testy i zanim tryb ciemny trafi do Messengera dla wszystkich minie jeszcze trochę czasu.

Może się okazać, iż poczekamy na to kilka dobrych miesięcy