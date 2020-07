Facebook trenuje armię botów

Facebook stworzył sieć WW. Tylko dla botów.

Największa sieć społecznościowa szuka skuteczniejszych sposób na ochronę prywatności użytkowników. Miliardy danych są łakomych kąskiem dla cyberprzestępców, a 2,5 mld kont to idealny cel dla spamerów. Dlatego właściciel platformy nie tylko uszczelnia politykę prywatności, ale też pracuje nad doskonaleniem technicznych zabezpieczeń. W tym celu stworzył sieć botów imitujących zachowania użytkowników na Facebooku.

Sieć WW

Facebook zbudował równoległą wersję własnej sieci społecznościowej – jak podaje Mark Harman, badacz z Facebooka, została ona nazwana siecią WW, żeby pokazać, że jest to „mniejsza wersja" World Wide Web (WWW). Opiera się ona na internetowej symulacji (Web-Enabled Simulation, WES) rzeczywistej aktywności osób posiadających konta na Facebooku.

Ta alternatywna wersja platformy także cieszy się ogromną popularnością, tyle że jej użytkownikami są... inteligentne maszyny. Boty wysyłają do siebie wiadomości, komentują posty, zapraszają do grona znajomych, odwiedzają strony, polubiają wpisy, krótko mówiąc – zachowują się jak większość aktywnych użytkowników Facebooka.

Sztuczna inteligencja (SI) ma w tym wypadku pomóc w wypracowaniu skutecznych metod zapobiegania spamowi i nielegalnej działalności na platformie społecznościowej. Wśród testowanych scenariuszy znajdują się też np. próby złamania zabezpieczeń czy niepożądane transakcje handlowe, jak sprzedaż broni. Firma sprawdza reakcję algorytmów na takie działania, żeby wypracować najlepszy system ich blokowania w rzeczywistej sieci.

Technologia ponad podziałami

Jak podkreśla Mark Harman, każda aktualizacja kodu lub wprowadzanie nowej funkcji w tak ogromnej i globalnej sieci, jaką jest Facebook, to zadanie skomplikowane, głównie ze względu na ludzką kreatywność. Ludzie współdziałają ze sobą w sposób trudny do modelowania przez tradycyjne algorytmy, w dodatku ich zachowania mogą się różnić w zależności od miejsca, w jakim żyją.

Dlatego system WES do szkolenia botów wykorzystuje uczenie maszynowe. Ponadto do symulacji użyto tej samej infrastruktury, z jakiej korzystają prawdziwi użytkownicy Facebooka, co pozwala botom prowadzić każdą dostępną na platformie aktywność. System WES pozwala więc w sposób zautomatyzowany badać skomplikowane scenariusze w wirtualnym środowisku.

Do stworzenia środowiska symulacyjnego Facebook wykorzystał kombinację technologii i wyników badań. Firma zaprosiła też do projektu naukowców, którym przekazała szczegóły na temat WES oraz sieci WW. Do współpracy zgłosiło się 85 zespołów z 17 krajów. Projekt WES stał się więc międzynarodowym programem badawczym.

Wszystkie te działania Facebooka mają doprowadzić do udoskonalenia usług platformy i wyeliminowania jak największej liczby problemów, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa i prywatności, zanim dotkną one rzeczywistych użytkowników serwisu.

fot. Austin Distel – Unsplash