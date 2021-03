Facebook wprowadzi rozpoznawanie twarzy w swoich okularach AR

Mój właściciel

Facebook ma przyglądać się technologii rozpoznawania twarzy użytkownika i rozważać jej wprowadzenie w swoich nadchodzących okularach rzeczywistości rozszerzonej. Informacja ta nie jest zwykłą internetową plotką. Zainteresowanie jej implementacją potwierdził bowiem szef Facebooka ds. rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Zdanie urzędu i konsumenta

Od czego zatem zależy jej zastosowanie? Andrew Bosworth mówi wprost, że okulary są projektowane dla ludzi i to od ich woli będzie zależeć, czy Facebook zdecyduje się na wprowadzenie takiego zabezpieczenia. Druga kwestia to zagadnienia prawne, związane z ochroną prywatności. Firma sprawdza, czy nie będzie to stać w sprzeczności z przepisami.

Wszystko budzi oczywiście pewne obawy natury etycznej, bo włączone na stałe kamery, mikrofony oraz oprogramowanie rozpoznawania twarzy mogą być nadużywane przez struktury władzy. Podobno pracownicy Facebooka sami nie potrafią przewidzieć, jakie będzie stanowisko organów regulacyjnych w tej sprawie. Jak podkreśla Bosworth, niezależnie od tego czy rozwiązanie zostanie zaimplementowane, ukończenie projektu nie będzie zagrożone.

Ciągle czekamy...

Okulary mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, a za ich produkcję odpowiada forma Luxottica, będąca też partnerem marki Ray-Ban. Facebook rozwija projekt inteligentnych okularów AR już od 2017 roku, wciąż jednak nie ujawnił zbyt wielu informacji na jego temat. Wygląda na to, że jakiś przełom w tej kwestii powinien nastąpić w najbliższym czasie.

fot. Pixabay