Kodeks zostaje, choć z poprawkami

Władze Australii porozumiały się z szefami Facebooka co do opłat za materiały wydawców zewnętrznych.

Zdjęta blokada i negocjacje

W ubiegłym tygodniu Facebook zablokował w Australii możliwość wyświetlania odsyłaczy do materiałów z krajowych i zagranicznych serwisów informacyjnych. Była to odpowiedź na plany wprowadzenia przez władze nowego kodeksu medialnego. Nakazywał on koncernom takim jak Google i Facebook płacić za umieszczane na ich platformach internetowych treści wydawców zewnętrznych.

Zapisy nowych regulacji przewidywały, że usługodawca internetowy (np. Google albo Facebook) oraz dostawca treści (portal internetowy, wydawca gazety itp.) przedstawią własne propozycje co do opłaty. W przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ostatnie słowo należałoby do wyznaczonego przez Australię arbitra.

I Google, i Facebook obawiały się, że doprowadzi to do pojawienia się niebotycznych roszczeń ze strony wydawców. O ile jednak koncern z Mountain View poszedł na ustępstwa i rozpoczął negocjacje z dostawcami treści, o tyle firma Zuckerberga podjęła decyzję o blokowaniu wiadomości od zewnętrznych dostawców.

Obecnie Facebook wycofuje się z blokady. Australijskie władze zgodziły się natomiast wprowadzić do kodeksu medialnego poprawkę, zgodnie z którą obie strony będą miały dwa miesiące na zawarcie porozumienia co do opłat. Dopiero po upływie tego czasu i nieudanych mediacjach do akcji wkroczy arbiter, którego zdanie będzie niepodważalne.

Rząd zgadza się też, by Facebook miał możliwość decydowania o tym, czy wiadomości pojawią się na platformie (aby nie podlegać automatycznie przymusowi negocjacji).

Strach przed koalicją?

Na razie wygląda na to, że liczącej 25 milionów mieszkańców Australii udało się osiągnąć coś, cego nie osiągnęły znacznie większe państwa – zmusić Google'a i Facebooka do płacenie lokalnym mediom na własnych zasadach, a nie ustalonych przez oba koncerny. Według dziennikarzy BBC na zmianę stanowiska Facebooka mógł również wpłynąć fatalny odbiór wprowadzonej blokady. Władze wielu państw wyrażały solidarność z Australią; kanadyjski rząd zapowiedział wprowadzenie podobnego kodeksu medialnego, a tamtejszy minister dziedzictwa narodowego, Steven Guilbeault, wspomniał o rozmowach z szefami innych państw o współpracy w celu zapewnienia wydawcom opłat za treści internetowe.

