Facebook wykorzystuje boty

Facebook opracował własne sposoby przewidywania zachowań użytkowników.

Każda firma technologiczna powinna przeprowadzić testy swoich projektów lub dostarczanych do nich aktualizacji. Wypracowane przez producentów metody służą m.in. sprawdzeniu, jak pojedynczy użytkownik poradzi sobie z daną platformą, czy oprogramowanie odpowiednio reaguje na polecenia oraz czy spełnia oczekiwania przyszłych użytkowników.

Duży ma trudniej

Wiele z tych sposobów nie wystarcza jednak, gdy chodzi o tak wielki portal jak Facebook. Jak się okazuje, aż 25% wszystkich jego problemów pojawia się w momencie, gdy użytkownicy zaczynają ze sobą współpracować. Ponieważ nigdy nie wiadomo, jak na wprowadzane nowości zareagują miliardy ludzi, wdrażanie zmian zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem.

Aby je zmniejszyć, programiści postanowili zbudować pomniejszoną wersję swojej platformy. Nazywa się ona WW i pomaga inżynierom identyfikować i naprawiać niepożądane konsekwencje aktualizacji jeszcze przed ich wdrożeniem. Automatycznie zaleca również zmiany, które należy wprowadzić na platformie.

Bot prawdę ci powie

W symulacji zachowań tysięcy użytkowników pomagają boty, które raz wprowadzone działają stale i stale się uczą. Są one tak zaprogramowane, by metodami prób i błędów zoptymalizować swoje zachowanie w celu osiągnięcia ustalonych celów. Niektóre z nich działają jak oszust, który próbuje wykorzystać innych użytkowników, lub haker usiłujący uzyskać dostęp do cudzych zdjęć. Zadaniem botów jest znalezienie miejsc, które będą dla użytkowników największym zagrożeniem.

System zaprojektowano tak, by jednocześnie działało wiele tysięcy botów, symulujących rzeczywistą rejestrowaną na platformie aktywność.

Podczas odtwarzania scenariuszy system automatycznie dostosowuje poszczególne parametry symulacji, takie jak ustawienia prywatności lub ograniczenia działań botów. Przy każdej korekcie ocenia, która kombinacja parametrów zapewnia najbardziej pożądane zachowanie społeczności, a następnie rekomenduje programistom najlepszą wersję.

Obecnie Facebook używa botów do zwiększania bezpieczeństwa swojej platformy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości mogą one zostać zatrudnione do sprawdzania, w jaki sposób nowe aktualizacje mogą zaangażować użytkowników.

fot. Alexas_Fotos – Pixabay