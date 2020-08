Facebook zapłaci zaległe podatki

Francuski fiskus ukarał Facebooka

Francuska spółka zależna Facebooka zgodziła się zapłacić 106 milionów euro (118 milionów dolarów) zaległych podatków. Suma ta zawiera również karę finansową (22 miliony euro) nałożoną na społecznościowego giganta.

Bo dochody się nie zgadzały

Zwrot podatków i kara są wynikiem ugody zawartej przez francuskie władze i Facebooka po audycie rachunków serwisu za lata 2009–2018.

Facebook zobowiązał się także do uwzględniania od 2019 roku wpływów ze sprzedaży reklam we Francji. Dane te będą przekazywane lokalnej administracji skarbowej. W rezultacie okazało się, że przychody netto sieci społecznościowej wzrosły w 2019 roku prawie dwukrotnie (do 747 milionów euro) w porównaniu danymi zadeklarowanymi za rok 2018. Podatek za rok 2019 wyniósł 8,5 miliona euro, czyli o 50% więcej niż 12 miesięcy wcześniej

Obecne przepisy podatkowe pozwalają firmom przekazywać pieniądze zarobione na lokalnych rynkach w Europie na konta ich regionalnych przedstawicielstw. Niektóre przedsiębiorstwa, m.in. Facebook, mają europejskie siedziby w krajach takich jak Irlandia, gdzie obowiązują stosunkowo niskie stawki podatku od osób prawnych.

Francja jest orędownikiem wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych. Prezydent i przedstawiciele rządu są zdania, że obecne regulacje pozwalają dużym firmom technologicznym płacić zbyt niskie podatki w krajach, w których osiągają dobre wyniki finansowe.

fot. Mary Pahlke – Pixabay