Facebook zatwierdza wątpliwe reklamy

Kup e-papierosa

Grupa Reset Australia opublikowała raport, z którego wynika, że Facebook jest skłonny wyświetlać niepełnoletnim użytkownikom reklamy związane z alkoholem, hazardem albo innymi produktami, które nie są przeznaczone dla młodych osób

Co wolno reklamować?

Facebook gromadzi dane osobowe użytkowników, aby przyporządkować je do różnych grup zainteresowań. Wiele skonstruowanych w ten sposób profili może doprowadzić do zetknięcia się niepełnoletnich z materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla ludzi dorosłych. Przykładowo, Facebook wykorzystuje informacje o osobach w wieku 13–17 lat do tworzenia profili użytkowników mających szkodliwe bądź ryzykowne zainteresowania, takie jak alkohol, palenie, hazard lub błyskawiczna utrata masy ciała.

Sam Facebook ogranicza wyświetlanie nieodpowiednich treści osobom w wieku poniżej 18 lat. Przykładowo, reklamowanie alkoholu jest sprzeczne z zasadami sieci społecznościowej, jednak Facebook umożliwia reklamodawcom wykupienie dostępu do profili użytkowników i pokazywanie nastolatkom materiałów budzących wątpliwości – napisano w raporcie.

Organizacja Reset Australia sprawdziła, jakie treści reklamowe dla nieletnich jest skłonny zaakceptować Facebook w swojej sieci. W kampanii „podejrzanych reklam" udało się m.in. uzyskać zatwierdzenie materiałów, które zachęcają osoby w wieku 13–17 lat do:

• wygrywania nagród w grach hazardowych na urządzenia przenośne;.

• nawiązywania przez dziewczęta kontaktów i czatowania z zamożnymi mężczyznami;

• kupowania elektronicznych papierosów.

Materiały nie były pokazywane. Przedstawiciele Reset Australia prosili tylko o ich zaakceptowanie.

Postulowane graniczenia w profilowaniu

Reset Australia wzywa do uchwalenia przepisów nakazujących platformom społecznościowym postępowanie z danymi dzieci i osób mających mniej niż 18 lat w taki sposób, aby ograniczyć możliwość wykorzystania ich w celu profilowania reklam. Co najmniej utrudniłoby to dostarczanie niepełnoletnim treści, które nie są dla nich odpowiednie. Podobne zasady obowiązują już w Wielkiej Brytanii i są przygotowywane w Irlandii.

fot. Reset Australia