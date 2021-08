Facebook zmienia się w Afganistanie

Nathaniel Gleicher, dyrektor ds. polityki bezpieczeństwa Facebooka poinformował, że mając na uwadze dobro użytkowników w Afganistanie firma wprowadza środki bezpieczeństwa – w tym ukrywanie list znajomych i narzędzie do szybkiego blokowania kont.

Gdy talibowie przejęli kontrolę nad afgańską stolicą, ich rzecznik – mimo zakazu wydanego przez YouTube'a i Facebooka – umieścił pięć filmów w kanale Talibanu w należącym do Google'a serwisie. Klipy, każdy o długości od dwóch do trzech minut, pokazywały przywódców gratulujących bojownikom ich zwycięstw. Po 24 godzinach materiały miał ponad pół miliona wyświetleń.

4/ We've launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren't their friends can't download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn