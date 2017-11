Fałszywa aplikacja WhatsApp

Aplikacja o nazwie Update WhatsApp Messenger to nic innego jak moduł z uciążliwymi reklamami, które atakują użytkownika kilka razy dziennie. Opis, logo i nazwa programu do złudzenia przypominały oryginał, co poskutkowało tym, że ponad milion użytkowników dało się nabrać, myśląc, że właśnie pobiera popularny komunikator.

Google dopiero po licznych skargach usunęło tę pozycję ze Sklepu Play, co wywołało burzliwą dyskusję na temat bezpieczeństwa sklepu z aplikacjami na Androida. Na szczęście, Update WhatsApp Messenger krył w sobie tylko uciążliwe reklamy, a nie ransomware lub inne złośliwe oprogramowanie, ale jeśli byłoby inaczej, konsekwencje nieuwagi Google mogłyby być znacznie poważniejsze.

W trosce o bezpieczeństwo warto więc dokładnie sprawdzić każdą aplikację, którą pobieramy ze Sklepu Play. Co chwile pojawiają się bowiem nowe podejrzane tytuły, które udają popularne komunikatory lub aplikacje społecznościowe.