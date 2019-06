Fałszywe aplikacje podszywające się pod portfele kryptowalut

W tym miesiącu odnotowano najwyższy kurs bitcoina od września ubiegłego roku. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy próbują z tego faktu skorzystać, umieszczając w sklepie Google Play aplikację „Trezor Mobile Wallet", będącą imitacją prawdziwego portfela kryptowalut o podobnej nazwie. Fałszywa aplikacja wymagała od użytkownika podania loginu oraz hasła do portfela Trezor. Wpisanie danych kończy się wysłaniem ich do serwera cyberprzestępcy.

- Aplikacja w Google Play wydawała się godna zaufania - jej nazwa, dane programisty, kategoria, opis i jej zrzuty ekranu nie budziły podejrzeń. Nasza analiza ujawniła, że po wpisaniu nazwy „Trezor Mobile Wallet" w sklepie Google, fałszywa aplikacja pojawiła się jako druga na liście, zaraz po oficjalnej - wyjaśnia Lukas Stefanko z ESET.

„Czerwona lampka" powinna zapalić się użytkownikom zaraz po instalacji. Ikona aplikacji, która wyświetla się na ekranie telefonu, różni się znacząco od tej przedstawionej w sklepie Google Play. Ponadto, po kliknięciu w aplikację pokazuje się okno logowania, które nie jest sygnowane logiem Trezora. - To kolejny dowód na to, że nie mamy do czynienia z legalną aplikacją - uczula Stefanko.

CoinWallet mógł kraść Twoje kryptowaluty

Kolejną fałszywą aplikacją odkrytą przez ekspertów z ESET był CoinWallet (pełna nazwa: „CoinWallet - Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tether"). W trakcie analizy badacze zauważyli, że ma wiele wspólnego z Trezorem. CoinWallet korzystał z tego samego serwera, do którego były wysyłane dane użytkowników fałszywego portfela Trezora. Od lutego do maja tego roku pobrało ją ponad tysiąc użytkowników.

- CoinWallet miał umożliwiać tworzenie portfeli dla trzynastu rodzajów kryptowalut. Generował unikalny adres portfela, na który użytkownik mógł przesłać swoje monety. W rzeczywistości ten adres należał do cyberprzestępców - wyjaśnia Stefanko.

Nie trać pieniędzy ani rozsądku

Jak ostrzegają eksperci ESET - ze względu na wzrost kursów kryptowalut, możemy spodziewać się wzmożonej aktywności cyberprzestępców w sklepie Google Play i innych miejscach w sieci. Warto przypomnieć zasady bezpieczeństwa związane z instalacją aplikacji na smartfonie szczególnie, gdy stawką są nasze pieniądze.