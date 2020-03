Family Safety udostępnione na Androida i iOS-a

Microsoft Family Safety to aplikacja, która umożliwia rodzicom kontrolę nad poczynaniami dzieci w internecie. Pozwala ona na zarządzanie czasem, który najmłodsi spędzają przed ekranem monitora, ale też może zablokować dostęp do wybranych stron internetowych i innych aplikacji, ustawić limit wydatków, śledzić historię przeglądania i lokalizacje. Ta ostatnia funkcja przyda się szczególnie do kontrolowania dzieci poza domem (kiedy już będą mogły z takiej opcji korzystać). Wszystko to można robić w trybie online.

Aplikacja na iOS-a i Androida zostanie uruchomiona we wczesnej wersji w ciągu kilku najbliższych miesięcy, ale już teraz można zacząć korzystać z pakietu narzędzi na systemy Windows 10 i Xbox za pomocą strony internetowej.

W praktyce aplikacja działa tak, że przy ustawionym ograniczeniu czasu korzystania z komputera lub konsoli Xbox po osiągnięciu limitu dziecko zostanie ostrzeżone 15 minut wcześniej, że jego czas się kończy. Po upływie tego kwadransa komputer automatycznie się wyloguje i odmówi dziecku dostępu do urządzenia do dnia następnego. W podobny sposób można ustalić czas korzystania np. z YouTube'a.

Założenie konta rodziny w Microsoft Store pozwala też rodzicom doładować subkonto swoich dzieci, co daje kontrolę nad wydatkami – zyskują oni pewność, że nie zostanie przekroczony limit wydatków, jak mogło się zdarzać, kiedy konto opłacane było z karty kredytowej.

Kolejna przydatna opcja to możliwość zablokowania określonych stron i aplikacji – dziecko każdorazowo otrzyma informację, że nieodpowiednie strony lub apki, z których próbuje korzystać, są dla niego niedostępne.

Aplikacja Family Safety uruchomiona zostanie również na iOS-a, ale tam będzie miała ograniczone możliwości ochrony działania dzieci. Rodzice nie będą w stanie kontrolować takich kwestii jak dostęp do niepożądanych stron i czas spędzony przed monitorem. Te funkcje działają bowiem tylko w systemach Windows, Xbox i Android. Użytkownicy iOS-a będą mogli jednak za pośrednictwem Family Safety monitorować urządzenia działające w innych systemach.

