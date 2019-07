Fed przeciwko Librze

Jerome Powell, szef amerykańskiego banu centralnego (Fed, Federal Reserve System), oczekuje od Facebooka wstrzymania prac nad projektem Libra, w ramach którego społecznościowy gigant chce wprowadzić do obiegu własną kryptowalutę.

Pierwsze informacje na temat planów Facebooka związanych z cyfrową walutą pojawiły się w połowie czerwca br. Bezpieczeństwo transakcji wykonywanych z użyciem Libry ma gwarantować technologia łańcucha bloków (blockchain). Podobnie dzieje się w przypadku systemu Bitcoin. Jednak do autoryzowania transakcji z wykorzystaniem waluty Facebooka uprawnieni byliby tylko członkowie Stowarzyszenia Libra (Libra Association).

Nowe „monety" w systemie nie pojawiałyby się na skutek wykopywania bloków (jak dzieje się to w przypadku bitcoinów). Libra miałaby stać się tzw. bezpieczną kryptowalutą dzięki związaniu jej kursu z kursami zwykłych walut oraz rzeczywistymi zasobami (takimi jak bankowe rezerwy finansowe albo kruszce).

Facebook planuje na 2020 rok przygotowanie cyfrowego portfela Calibra, za pomocą którego użytkownicy systemu posługiwaliby się kryptowalutą. Calibra ma być opracowana w postaci samodzielnej aplikacji oraz dostępna z poziomu komunikatorów Messenger i WhatsApp.

Władze Systemu Rezerwy Federalnej obawiają się, że globalna kryptowaluta wprowadzona do obiegu może posłużyć za narzędzie do prania brudnych pieniędzy; nie są także pewne bezpieczeństwa transakcji w systemie. Prace nad Librą powinny zostać zastopowane aż do momentu wyjaśnienia tych wątpliwości.

Powell stwierdził, że nie ma nic przeciwko innowacjom finansowym, jednak rozmiar platformy społecznościowej znacząco odróżnia Librę od innych cyfrowych projektów walutowych. Wszelkie problemy, które pojawiłyby się w Librze, mogłyby przenieść się również do zwykłej bankowości tylko z powodu wielkości Facebooka.

fot. Facebook