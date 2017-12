Ferguson FBOX ATV - multimedialny odtwarzacz mini-pc

FBOX ATV po raz pierwszy wprowadza w tej linii urządzeń procesor HiSilicon - uznaną i wydajną konstrukcję stworzoną z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach i mediach. Aby w pełni wykorzystać możliwości układu, urządzenie wyposażone zostało w 2 GB szybkiej pamięci RAM DDR 4, co pozwala na realizację wielu zadań jednocześnie z niezachwianą optymalnością.

FBOX ATV wprowadza także dedykowany odbiornikom multimedialnym system Android dla telewizorów. Oznacza to, że aplikacje dostępne dla użytkownika w pełni dostosowane są do obsługi za pomocą pilota. Oczywiście istnieje możliwość instalowania aplikacji z „normalnego" systemu Android, dzięki czemu użytkownik może równolegle używać aplikacji, do których przywykł.

Absolutną nowością w FBOXie ATV jest wprowadzenie systemu operacyjnego Linux (opartego o dystrybucję Debian). Dzięki nowatorskiemu podejściu, systemy Android i Linux funkcjonują równocześnie, dzięki czemu użytkownik nie musi wybierać, z dobrodziejstw którego systemu będzie korzystał. FBOX ATV pozwala na np. równoczesne oglądanie filmów za pomocą wygodnego klienta Plex w systemie Android dla telewizorów i pobieranie plików torrent za pomocą w pełni zarządzalnego za pomocą interfejsu WWW, linuksowego demona Transmission. Bardziej zaawansowani użytkownicy systemu Linux mogą bez problemu uruchomić na FBOXie ATV np. serwer Apache z bazą danych MySQL/MariaDB i hostować w pełni funkcjonalną stronę internetową opartą o np. popularny skrypt WordPress. FBOX ATV udostępnia fabrycznie wgrane serwery: Plex, ftp, Transmission i SSH (dostęp do powłoki na prawach roota).

FBOX ATV to urządzenie dla każdego i proste w obsłudze dzięki zastosowaniu systemu Android dla telewizorów. Równocześnie dla bardziej zaawansowanych użytkowników dzięki udostępnieniu systemu Linux, FBOX ATV staje się doskonałą, pobierającą niewielką ilość prądu i niedrogą alternatywą dla zazwyczaj dosyć kosztownych serwerów NAS.

Ferguson FBOX ATV będzie dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym producenta i w dobrych sklepach z elektroniką w drugiej połowie grudnia.