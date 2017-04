FiiO X5 III - odtwarzacz audio z górnej półki

FiiO X5 III wykorzystuje dwa najwyższej klasy przetworniki AK4490EN, osobne dla lewego i prawego kanału. Dzięki zastosowaniu dwóch układów AK4490, odpowiedzialna za redukcję zniekształceń technologia Velvet Sound (32¬bitowe filtrowanie cyfrowe) działa jeszcze skuteczniej, co przekłada się na wierną reprodukcję muzyki.

Odtwarzacz korzysta z dwóch osobnych oscylatorów z kryształu. Jeden z nich odpowiada za sygnał o częstotliwości próbkowania DSD; 44,1; 88,2; 176,4 oraz 352,8 kHz, a drugi za częstotliwości 48, 96, 192 i 384 kHz. Dzięki takiemu podziałowi udało się znacząco zredukować tzw. jitter, poprawić dokładność zegara oraz stabilność całego układu. Co ważne, nie ma też potrzeby konwersji częstotliwości próbkowania, co mogłoby powodować degradację brzmienia.

W FiiO X5 III zastosowano również dwa osobne wzmacniacze operacyjne OPA1642, odpowiedzialne za filtrowanie dolnoprzepustowe, a ponadto dedykowany wzmacniacz OPA426, cechujący się wysoką mocą (300 mW przy 32 Ω). Końcowy kształt układu oraz samego brzmienia to efekt współpracy inżynierów FiiO oraz zamkniętej grupy testerów, którzy wspólnie doprowadzili do tego, że z zastosowanych w X5 komponentów wykorzystano 100% możliwości.

FiiO X5 III wyposażony jest w dwa wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm typu single-¬ended oraz zbalansowane 2,5 mm pozwalające uzyskać jeszcze lepszy dźwięk z przystosowanych do tego typu rozwiązań słuchawek.

Po raz pierwszy w rodzinie X5 dodano też łączność bezprzewodową w formie modułów Wi-Fi 2,4 GHz oraz Bluetooth z obsługą kodeka aptX. Dzięki modułowi wifi i kontroli urządzenia pod systemem Android 5.1. mamy możliwość korzystania z uroków streamingu z takich portali jak TIDAL lub SPOTIFY. Programiści FiiO napisali zupełnie od nowa kod odpowiedzialny za sekcję audio. Przełożyło się to na lepszą jakość brzmienia oraz wyższą wydajność, a ponadto wydłużyło czas pracy na baterii o 1,5 godziny, w porównaniu z oprogramowaniem bazującym na Androidzie w wersji 4.4.

FiiO X5 III oferuje 32 GB pamięci wbudowanej, a do tego aż dwa sloty na karty microSD, zgodne z nośnikami o pojemności do 256 GB. Maksymalna łączna obsługiwana pojemność to zatem nawet 544 GB, co powinno okazać się wystarczające dla większości.

Dzięki obecności baterii o pojemności 3400 mAh, nowy X5 jest w stanie pracować nawet przez ponad 10 godzin. Gdy zajdzie konieczność naładowania baterii, można skorzystać z technologii szybkiego ładowania na podstawie detekcji temperatury, co pozwoli uzupełnić zapasy energii nawet w 1,5 godziny.

Podobnie jak X7, także i trzecia wersja X5 może pracować w dwóch trybach: Pure Music oraz Android. W tym pierwszym użytkownik może jedynie korzystać z fabrycznego odtwarzacza muzyki, dzięki czemu uzyskuje szybsze działanie urządzenia oraz jeszcze czystsze brzmienie. W trybie Android można instalować oraz uruchamiać dowolne aplikacje, co docenią bardziej zaawansowani użytkownicy.

Z nowego FiiO X5 III, w zależności od potrzeb użytkownika, można korzystać na wiele różnych sposobów. Po podłączeniu specjalnego przewodu, z odtwarzacza można korzystać w samochodzie w trybie In¬Vehicle. Łącząc go z komputerem, jest on w stanie pracować jako karta muzyczna USB. FiiO X5 III może też pełnić rolę transportu cyfrowego ¬ w takim wypadku sygnał z wyjścia cyfrowego należy doprowadzić do zewnętrznego przetwornika USB. Wreszcie, FiiO X5 III jest też zgodny ze stacją dokującą FiiO K5, co umożliwia ładowanie baterii oraz dodaje całą masę innych możliwości połączeń.

Odtwarzacz FiiO X5 III można kupić w wybranych sklepach w Polsce. Cena urządzenia to 1999zl brutto.