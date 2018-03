FiiO wkracza w rynek słuchawek

W skład serii wchodzą modele F1, F3, F5 i F9, a od niedawna także modele FH1 oraz F9 Pro. Wszystkie to słuchawki typu IEM czyli potocznie nazywane „dokanałówki". Ten typ słuchawek jest chyba najbardziej popularnym na rynku. Przede wszystkim ze względu na małe rozmiary, które czynią je słuchawkami typowo mobilnymi. Z kolei konstrukcja pozwala odizolować się od dźwięków czy hałasów otoczenia.

FiiO F1 to słuchawki wygodne, wytrzymałe, dobrze grające i przystosowane do rozmów. Na wytrzymałym kablu umieszczono bowiem pilot z mikrofonem do komunikacji z telefonem.

Cena sugerowana modelu FiiO F1, wynosi 89 PLN brutto.

Model FiiO F3 to rozwinięcie - jeszcze lepszy dźwięk plus pozostałe zalety. Ciekawostką jest możliwość niewielkiej zmiany wyglądu słuchawek dzięki wymiennym elementom obudowy.

Cena sugerowana FiiO F3 na polskim rynku wynosi 129 PLN brutto.

Kolejny model FiiO F5 to już zbalansowana konstrukcja. To zdecydowanie bardziej zaawansowana technologia. Brzmienie słuchawek plasuje je bliżej profesjonalnych produktów mimo ceny nadal jak za słuchawki niższej półki. Za tak dojrzałe brzmienie odpowiada membrana głośnika dynamicznego wykonana z tytanu.

Czarne eleganckie korpusy słuchawek FiiO F5 wykonane są z anodowanych, ocynkowanych stopów aluminium. W zestawie mamy dwa przewody. Jeden z pilotem i mikrofonem do prowadzenia rozmów, a drugi zbalansowany umożliwiający podłączenie słuchawek do zestawów muzycznych z tego typu wyjściem. Dzięki takiemu podłączeniu F5 grają jeszcze lepiej.

Cena sugerowana modelu FiiO F5 wynosi 299 PLN brutto.

FiiO F9 to również słuchawki zbalansowane. W tym przypadku mamy do czynienia z modelem opartym na trzech przetwornikach. Jeden przetwornik dynamiczny i dwa przetworniki armaturowe. Dzięki tak zaawansowanemu technologicznie rozwiązaniu słuchawki grają niesamowitym, pełnym i dynamicznym dźwiękiem. Bogactwo detali, a zarazem lekkość i muzykalność zapewnią zadowolenie najbardziej wymagającym melomanom. Podpięcie przez port zbalansowany jeszcze potęguje to wrażenie. Jak u poprzednika korpusy słuchawek wykonane są z anodowanych, ocynkowanych stopów aluminium. Bogate wyposażenie dodatkowe, w tym eleganckie etui, uzupełnia całość.

Cena sugerowana modelu FiiO F9 wynosi 499 PLN brutto.

FiiO F9 Pro to rozwinięcie modelu F9 oferujące znacznie lepsze brzmienie, na poziomie profesjonalnym, co producent podkreśla w samej nazwie. FiiO F9 Pro są droższe od modelu F9, ale dodatkowe 200 PLN jest niewielką dopłatą, biorąc pod uwagę co w konsekwencji dostajemy.

Cena sugerowana modelu FiiO F9 Pro wynosi 699 PLN brutto.

Z kolei model FiiO FH1 to budżetowa wersja modelu F9. Zrezygnowano z jednego przetwornika na rzecz ceny, ale utrzymując przy tym ciągle wysoką jakość dźwięku. Zastosowano również trochę inne materiały w konstrukcji dla lepszej wygody oraz samych doznań dotykowych - materiały są bardzo przyjemne dla ciała.

Cena sugerowana modelu FiiO FH1 wynosi 399 PLN brutto.