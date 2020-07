Filipińczycy doczekali się bezpłatnego internetu

Darmowe WiFi dla wszystkich

Już w 2016 r. na Filipinach uruchomiono program „Free WiFi for All" (Darmowe WiFi Dla Wszystkich). Ma on przyspieszyć rozwój gospodarczy, społeczny i edukacyjny poprzez udostępnienie hotspotów w instytucjach publicznych w całym kraju. Realizacja planu musiała jednak w tym roku nabrać rozpędu ze względu na pandemię.

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte wprowadził jedne z najsurowszych i najdłużej trwających obostrzeń na świecie. Między innymi zapowiedział, że dzieci wrócą do szkół dopiero po wynalezieniu szczepionki na koronawirusa. Ogólnokrajowe restrykcje zostały już wprawdzie nieco złagodzone, jednak lokalnie wciąż są zaostrzane w związku z kolejnymi ogniskami zachorowań.

Internet w szkołach, urzędach i w parku

Filipiński Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych przeznaczył 155 mln dolarów na zainstalowanie 23,1 tys. hotspotów. Pozwoli to aż 5-krotnie zwiększyć liczbę bezpłatnych miejsc z internetem w instytucjach publicznych.

Mniej więcej połowa tych punktów znajdzie się w szkołach publicznych i na uczelniach. Pozostałe powstaną w urzędach państwowych i samorządowych, w szpitalach publicznych, wiejskich ośrodkach zdrowia, bibliotekach, terminalach komunikacyjnych oraz na terenie parków i placów zabaw.

