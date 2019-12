Finlandia będzie uczyć o sztucznej inteligencji

W zeszłym roku w Finlandii opracowano kurs uświadamiający obywateli możliwości, jakie daje nam praca ze sztuczną inteligencją. Pakiet szkoleniowy cieszył się dużym powodzeniem, szczególnie, że był darmowy. Teraz Finlandia ma zamiar podzielić się ta wiedzą z szerszą publiką i udostępnić kurs państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Kurs „Elements of AI" jest obecnie dostępny w kilku językach: angielskim, szwedzkim, estońskim, niemieckim, no i oczywiście fińskim. Aby ułatwić korzystanie z materiałów przygotowanych przez Uniwersytet Helsiński, zostaną one przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe Unii. Szkolenie składa się z sześciu sekcji dotyczących różnych tematów powiązanych ze sztuczną inteligencją. Przejście przez jeden moduł zajmuje ok. 5-10 godzin. Po ukończeniu kursu osoba korzystająca z jego zasobów będzie miała wiedzę o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jak się ją tworzy i jakie znajduje zastosowania.

fot. Elements of AI