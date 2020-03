Firefox 74: ostatnia taka wersja

Fundacja Mozilla opublikowała 74. wersję przeglądarki Firefox. Programiści skoncentrowali się raczej na drobnych usprawnieniach aplikacji i zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników.

W nowym Firefoksie zablokowano możliwość korzystania z protokołu TLS w wersjach 1.0 i 1.1. Obecnie podczas próby połączenia HTTPS z witryną, z którą komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu wcześniejszego niż TLS 1.2, będzie wyświetlany komunikat o błędzie. Szacuje się, że TLS 1.0/1.1 jest wykorzystywany nadal przez ok. 850 tys. stron WWW.

Z poziomu menedżera dodatków przeglądarki (about:addons) da się obecnie usunąć rozszerzenia zainstalowane w Firefoksie przez programy zewnętrzne. Dodatkowo programiści zablokowali w ogóle możliwość instalowania dodatków w ten sposób – obecnie zrobi to wyłącznie użytkownik browsera.

Mozilla zachęca także do skorzystania z nowego rozszerzenia Facebook Container, które utrudnia Facebookowi śledzenie aktywności internauty na stronach WWW innych niż te składające się na portal społecznościowy. Użytkownik może przy tym zdecydować, czy chce zrobić wyjątki dla wybranych witryn. Dodatek działa także w innych serwisach Facebooka, takich jak Instagram.

Firefox 74 dla systemów Windows i MacOS potrafi zaimportować zakładki z nowego wydania microsoftowej przeglądarki Edge. Następnym udogodnieniem jest wprowadzona do menedżera haseł (Lockwise) funkcja sortowania w odwróconym porządku alfabetycznym (Z–A).

Zgodnie z komunikatem z końca lutego br. użytkownicy Firefoksa w Stanach Zjednoczonych mają obecnie domyślnie włączoną obsługę mechanizmu DNS over HTTPS, chroniącego przed podsłuchiwaniem zapytań wysyłanych do resolwerów DNS. Internauci z innych krajów mogą go aktywować po wydaniu polecenia Opcje | Ogólne | Sieć | Ustawienia i wskazaniu operatora usługi DNS (Cloudflare lub NextDNS) w sekcji DNS poprzez HTTPS.

Kolejnej wersji Firefoksa należy się spodziewać za 4 tygodnie – Fundacja Mozilla zapowiedziała skrócenie cyklu publikacji przeglądarki we wrześniu ubiegłego roku.

