Firefox Focus ochroni prywatność

Całkiem bez ciasteczek

Użytkownicy Androida mogą się cieszyć lekką przeglądarką Firefox Focus, która nie pozwoli na przekazywanie informacji pochodzących z plików cookie (ciasteczek). Uniemożliwi to śledzenie preferencji użytkownika dotyczących przeglądanych stron lub poszukiwanych produktów. Dzięki temu utrudnione będzie wykorzystywanie mechanizmu ciasteczek do personalizowania reklam i monitorowania aktywności internautów.

Focus zrealizuje to zadanie dzięki mechanizmowi Total Cookie Protection, który będzie pilnował, aby witryny przechowywały ciasteczka w oddzielnych „kontenerach". Według oświadczenia Mozilli, Firefox Focus jest pierwszą mobilną przeglądarką zapewniającą takie zabezpieczenie prywatności.

Funkcja ta po raz pierwszy pojawiła się w Firefoksie 86 wydanym w lutym 2021 r. W styczniu 2020 r. w Firefoksie 72 dodano blokowanie skryptów przechwytujących dane o przeglądarkach i systemach operacyjnych (fingerprint, „odcisk palca"), a od Firefoksa 85 w programach Mozilli znajdziemy ochronę supercookie, która zapobiega rejestrowaniu aktywności użytkowników w sieci za pomocą ukrytych trackerów (skryptów śledzących ruch).

Odcisk palca wysyłany na serwer może zawierać informacje o rodzaju i wersji przeglądarki oraz systemu operacyjnego, języku strony WWW, dodatkach do przeglądarki, strefie czasowej, a nawet o karcie graficznej i rozdzielczości ekranu.

Cookie (ciasteczko) to krótka informacja tekstowa, którą odwiedzona witryna zapisuje na komputerze użytkownika. Ciasteczko w formie pliku tekstowego może zawierać szereg informacji, które służą poprawnemu działaniu strony WWW lub jej dostosowaniu do preferencji odwiedzającego. Dzięki cookies możliwe jest na przykład zapamiętanie loginu do serwisu, języka wyświetlania strony albo opcji widoku. W ciasteczkach mogą być zapisywane też dane osobowe, lokalizacja geograficzna, historia wyszukiwania i wiele innych informacji.

fot. Mozilla