Firefox dostanie własny VPN

Mozilla w ostatnim czasie postanowiła poprawić bezpieczeństwo użytkowników przeglądarki Firefox. Oprócz załatania luk w zabezpieczeniach, firma zdecydowała się zaimplementować w swojej przeglądarce sieć VPN, która pozwala na bezpieczniejszy, szyfrowany dostęp do internetu.

Dodatek nazywa się Firefox Private Network (FPN). Producent deklaruje, że korzystanie z niego pozwoli poprawić bezpieczeństwo użytkowników zalogowanych do sieci publicznej i będzie chronić ruch sieciowy odbywający się z poziomu przeglądarki Mozilli. Nowa funkcja utrudni też firmom zbieranie danych wykorzystywanych do personalizacji reklam.

Warto wspomnieć o dwóch niedogodnościach związanych z tą nowością. Obecnie FPN jest dostępny tylko w ramach testów ograniczonych do USA. Pełna wersja zadebiutuje ok. października br. I druga kwestia: wygląda na to, że dodatek będzie płatny. Za darmo przetestujemy go tylko przez pewien czas. Szczegółowe informacje producent przedstawi bliżej dnia premiery.

fot. Mozilla