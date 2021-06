Firefox z nowym interfejsem i częściej stosowanym blokowaniem śledzenia

Ładniej i bardziej prywatnie

W nowej, 89. wersji przeglądarki Firefox od razu da się zauważyć przeprojektowany interfejs użytkownika. Zespół Mozilli uprościł pasek narzędzi (ograniczając liczbę umieszczonych na nim elementów do absolutnego – jak uważają programiści – minimum), a także przebudował rozwijalne menu i panele opcji, usuwając zbędne ikonki.

Totalna blokada

Mechanizm Total Cookie Protection, który został wbudowany w Firefoksa 86, jest obecnie włączany domyślnie podczas uruchamiania okna przeglądarki w trybie prywatnym. Dotychczas ta metoda zabezpieczania była aktywowana podczas pracy w trybie wzmocnionej ochrony przed śledzeniem (ETP, Enhanced Tracking Protection).

W przypadku działającego Total Cookie Protection tworzone są osobne kontenery („słoiki") do przechowywania ciasteczek pochodzących z różnych sieciowych witryn. Jeżeli strona WWW (lub osadzona w niej treść dostawcy zewnętrznego) umieszcza plik cookie w przeglądarce, zostaje on zapisany w „słoiku" związanym właśnie z tym portalem i nie można go udostępniać żadnej innej stronie. Zapobiega to śledzeniu użytkownika w sieci i konstruowaniu profili internautów.

Poza tym w trybie prywatnym stosowane są inne środki zabezpieczające użytkownika sieci: blokada tzw. supercookies, kasowanie ciasteczek i historii przeglądania na zakończenie sesji oraz uniemożliwianie działania elementów śledzących (takich jak skrypty albo piksele opisane na liście Disconnect).

fot. Mozilla