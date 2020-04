Firma Escobar oskarża swojego dyrektora o oszustwo

W lutym br. brat Pablo Escobara ogłosił prace nad składanym smartfonem.

Od początku zaskakująca była bardzo niska cena urządzenia. Szybko jednak się okazało, że brat słynnego barona narkotykowego nie do końca wybrał uczciwą ścieżkę. Fenomen kosztującego zaledwie 400 dolarów telefonu (Galaxy Fold ma cenę 5 razy wyższą) wyjaśnił się bardzo szybko.

W innej skórze

Jak się okazało, Esobar (oficjalnie) skupił po prostu za niewielkie pieniądze te egzemplarze Galaxy Folda, które nie przeszły testów jakości. Firma dokonała selekcji, nieco usprawniła konstrukcję, a następnie dorzuciła parę tapet i pokryła obudowę nową warstwą.

Dzięki temu, nieco przy tym ryzykując, dało się kupić smartfon Samsunga za niewielkie pieniądze. Firma Escobar nie ukrywała nigdy, że jej celem jest zaszkodzenie Koreańczykom – doczekała się już nawet procesu za cybersquatting.

Choć przedsiębiorstwo planowało wykorzystać Folda 2 również jako element promocji i dać klientom wydajnego smartfona za niewielkie pieniądze, a kolejne urządzenia opracować już samodzielnie, to w ostatnim czasie zawisły nad nią czarne chmury. Escobar Inc podało do sądu swojego dyrektora ds. operacyjnych, który miał wyłudzić pieniądze i przejąć firmowe konto na Youtubie. Można jednak mieć wątpliwości, czy za całą historią nie stoi coś więcej...

Nieodpowiedzialny dyrektor

Dokumenty wpłynęły do sądu w Nevadzie. Ich treść wskazuje na to, że wydalony już z pracy dyrektor Daniel Reitberg blokował działania firmy w serwisie YouTube. Hasło było znane tylko jemu i CEO firmy, a teraz Reitberg zmienił je, by żądać od byłego pracodawcy okupu za zwrócenie danych logowania.

Według dokumentacji, Reitberg został zwolniony już w listopadzie 2019 r. Pomimo nieopłaconych faktur oraz podążających za nim wierzycieli ostatecznie został zatrudniony ponownie w marcu 2020 r. Po powrocie przepracował jednak w firmie tylko kilka dni, które wykorzystał na realizację swojego planu. Zabrał część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży i zniszczył dowody łączące środki na rachunkach z przychodami pochodzącymi z zamówień.

Mylenie tropów?

Cała sytuacja związana z Reitbergiem może mieć też drugie dno. Zniknięcie danych finansowych dotyczących sprzedaży to przy okazji spore utrudnienie dla organów ścigania, gdyby chciały dociekać, skąd dokładnie pochodzą przemalowane przez firmę egzemplarze Galaxy Folda.

Do tego w internecie już pojawiają się wpisy ludzi, którzy zamiast pierwszej generacji smartfona otrzymali w przesyłce wyłącznie książkę o Pablo Escobarze oraz niespełnioną nigdy obietnicę aktualizacji do drugiej generacji. Trudno więc pojąć, o co tak naprawdę chodzi w całej tej historii. Tak to już bywa, że pewne sprawy „pozostają w rodzinie”.

