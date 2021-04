Firma MSI zaprezentowała nowe laptopy biznesowe

Summeit E13 Flip Evo

Pierwszą z zaprezentowanych nowości jest E13 Flip Evo. To biznesowy laptop typu 2 w 1 z ekranem 13,4 cala i proporcjach 16:10. Komputer ma grawerowaną obudowę wykonaną na obrabiarkach CNC i zawias pozwalający na 360-stopniowy obrót ekranu. Model ma też certyfikat Intel Evo. Na pokładzie znajdziemy procesor Intel Core i7 najnowszej generacji z grafiką Iris Xe. Komputer jest w stanie pracować około 20 godzin w pełni naładowanej na baterii i obsłuży łączność w standardzie Wi-Fi 6E. W obudowie znajdziemy porty Thunderbolt 4, o przepustowości 40 Gb/s i dysk SSD PCIe Gen4. Producent gwarantuje zgodność komputera z korporacyjnymi standardami bezpieczeństwa danych.

Summit E16 Flip

MSI zaprezentował też należący do tej samej serii model E16 Flip. Producent reklamuje go jako najcieńszy laptop 2 w 1 o matrycy 16 cali. To również komputer biznesowy, wyposażony jednak dodatkowo w najnowsze mobilne GPU Nvidii. MSI zapewnia, że dzięki zastosowanemu systemowi chłodzenia, komputer nawet pod pełnym obciążeniem jest stosunkowo cichy (maksymalnie 35 dB).

Towarzysze pracy

Oprócz nowych laptopów firma zapowiedziała rysik MSI Pen. Oferujący skalę nacisku na poziomie 4096 gadżet wykonano z metalu, a jego kształt ma przypominać klasyczne wieczne pióro. Gadżet może pełnić też rolę wskaźnika podczas prowadzenia prezentacji.

Do laptopów można dodatkowo dokupić stację dokującą MSI USB-C Gen2. Dzięki niej da się połączyć komputer z aż 3 dodatkowymi wyświetlaczami i 5 urządzeniami korzystającymi ze złącza USB. W obudowie znajdziemy też gniazdo audio 3,5 mm. Zakres mocy wyjściowej to 100 W, co umożliwia komfortowe korzystanie z monitorów w rozdzielczości 4K nawet przy jednoczesnej transmisji danych.

fot. MSI