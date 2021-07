Firma Mio zaprezentowała nawigację dla rowerzystów

Na trasie

Firma Mio zaprezentowała nową nawigację Cyclo Discover Connect. Jak nazwa wskazuje, opracowano ją pod kątem turystyki rowerowej. Urządzenie pozwoli schować smartfon do kieszeni, a dzięki wbudowanej aplikacji MioShare aktualizowanie map i planowanie tras przebiega dużo sprawniej.

System jest wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 3,5 cala i moduł Wi-Fi. Nawigacja komunikuje się z telefonem za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Możliwe jest nawet włączenie powiadomień przychodzących z mediów społecznościowych.

Daj się zaskoczyć

Modelowi Cyclo Discover Connect niestraszny jest deszcz za sprawą certyfikatu wodoodporności IPX7. Nawigacja obsługuje funkcję NeverMiss, która umożliwia zapisywanie współrzędnych miejsc, które uznamy za obowiązkowe do odwiedzenia. Żądni przygód mogą z kolei skorzystać z Suprise Me. Po włączeniu tej funkcji nawigacja wyznacza 3 różne drogi do celu, dobierając je w taki sposób, by zawierały nieodwiedzone podczas wcześniejszych przejażdżek odcinki. Nawigacja współpracuje z aplikacjami dla rowerzystów takimi jak Komoot, RouteYou czy Strava Route. Trasy można zapisywać i dzielić się nimi ze znajomymi.

Urządzenie wyceniono na 650 złotych. Nową wersję aplikacji MioShare do jego obsługi można już teraz pobrać na telefony.

fot. Mio