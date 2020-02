Firma Slack pokonała Microsoft w pojedynku o względy IBM

Microsoft przegrał ze Slackiem. Komunikator Teams nie został wybrany jako narzędzie do komunikacji w firmie IBM. Mimo że Microsoft w swojej aplikacji zrzesza 20 milionów użytkowników (a Slack tylko 12) to – jak widać – nie dla wszystkich komunikator Teams jest tak samo wygodny. Pokazało to między innymi IBM. Koncern postanowił wdrożyć Slacka jako firmowy komunikator z tego powodu, że i tak ponad połowa pracowników korzystała z tego rozwiązania.

fot. Slack