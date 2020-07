Firmy Amazon, Google i Microsoft pozwane za wykorzystywanie zdjęć

Rozpoznawanie twarzy

O kontrowersjach wokół używania zdjęć zamieszczonych w internecie w celu szkolenia sztucznej inteligencji (SI) i rozwijania technologii rozpoznawania twarzy pisaliśmy wiele razy. Trenowanie SI z wykorzystaniem wrzuconych do sieci zdjęć internautów budzi sprzeciw niektórych z nich. Tym bardziej że nie wyrażali oni konkretnej zgody na taki proceder.

Pozwy federalne

We wtorek (14 lipca) do sądu w stanie Illinois trafiły 3 pozwy federalne, które wiążą się z naruszeniem ustawy o ochronie danych biometrycznych (Biometric Information Privacy Act). Osoby, które czują się poszkodowane, pozwały firmy Amazon, Google i Microsoft za bezprawne – bez uzyskania na to zgody – korzystanie ze zdjęć internautów do rozwijania technologii.

Sporne fotografie znalazły się w bazie IBM Diversity in Faces, którą opracowano, by usprawnić badania nad dokładnością rozpoznawania twarzy. Technologia ma docelowo zwracać uwagę na więcej elementów niż tylko odcień skóry, wiek czy płeć. Baza obejmuje milion zdjęć ludzkich twarzy opatrzonych informacjami na temat symetrii twarzy, długości nosa i wysokości czoła.

Poszkodowani twierdzą, że ich zdjęcia zostały dodane do bazy bez ich zezwolenia. Zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji biometrycznych jest nielegalne w stanie Illinois bez uzyskania pisemnej zgody na podstawie ustawy o ochronie danych biometrycznych, przyjętej tam w 2008 r.

Na razie giganci technologiczni nie udzielili komentarza w tej sprawie.

fot. uihere