Firmy coraz chętniej sięgają po sztuczną inteligencję

Z opublikowanego wczoraj (tj. 15 lipca) raportu wynika, że obecnie blisko 60 proc. przedsiębiorstw już stosuje systemy oparte na AI i algorytmach uczenia maszynowego. Gartner jednocześnie zauważa, że zarówno AI (Artificial Intelligence) jak i ML (Machine learning) to bardzo pojemny worek, do którego można wrzucić wiele projektów: od inteligentnych chatbotów, przez przetwarzanie języka naturalnego i automatyzację fakturowania po aplikacje wspomagające rekrutację w HR.

Badacze Gartnera dotarli z ankietami do 106 informatyków i menadżerów w amerykańskich firmach. Dowiedzieli się, że ich organizacje realizują średnio cztery projekty wykorzystujące AI. I mają apetyt na jeszcze więcej – respondenci przyznali, że planują wdrożyć sześć następnych projektów w czasie najbliższego roku i 15 kolejnych w ciągu najbliższych trzech lat. Oznacza to, że przeciętna firma będzie realizować do 35 projektów opartych na sztucznej inteligencji do 2022 roku. – Znaczne przyspieszenie we wprowadzaniu tego typu rozwiązań oznacza, że firmy będą musiały się przeorganizować, aby zapewnić nowym projektom odpowiednią obsadę kadrową i środki finansowe – przyznaje Jim Hare, wiceprezes ds. badań Gartnera.

Z raportu agencji wynika, że takie technologie jak chatboty i wirtualni asystenci są wykorzystywane do obsługi klientów zewnętrznych, jednak większość organizacji (56 proc.) stosuje inteligentne aplikacje wewnątrz – przede wszystkim do wspierania procesów decyzyjnych. – Chodzi tu nie tyle o zastępowanie pracowników, ile o umożliwianie im podejmowania szybciej lepszych decyzji – mówi Hare.

Największym wyzwaniem w przyjmowaniu się nowych systemów w firmach jest brak kompetencji pracowników związanych z wykorzystaniem aplikacji bazujących na AI oraz obawy dotyczące zakresu danych lub ich jakości. Jak przyznają analitycy, luki te można rozwiązać za pomocą dostawców usług, współpracy z uczelniami wyższymi i tworzeniem programów szkoleniowych dla obecnych pracowników.

Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu 2016 roku termin „sztuczna inteligencja" nie znalazł się nawet wśród stu najczęściej wyszukiwanych haseł w serwisie badań Gartnera. Dziś jest w czołówce. Coraz większe zainteresowanie tematyką sztucznej przez internautów idzie w parze ze wzrostem biznesowego wykorzystania tej technologii.

Fot. Gerd Altmann/Pixabay