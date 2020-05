Flagowe urządzenia będą bazowały na nowych rdzeniach ARM

ARM Cortex-A78 i Cortex-X1

Nowe układy zaprojektowane przez specjalistów z firmy ARM mają docelowo trafić do procesorów najnowszej generacji. Specyfikacja rdzeni pozwala na wykorzystanie ich we flagowych komponentach. Pierwsze urządzenia przenośne z rdzeniami A78 i X1 mają się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku.

Nowa linia

O ile A78 to oczywisty następca A77, o tyle X1 jest zupełną nowością i otwiera kolejną podgrupę rdzeni ARM, wykorzystującą nowe pomysły. A78 znacząco przebija możliwości swojego poprzednika przy identycznym TDP. Nowy Cortex z serii A zapewnia o 20% większy wzrost wydajności przy tym samym zużyciu energii lub 50% mniejsze zużycie przy tej samej wydajności procesora niż w urządzeniach, które bazują na Cortexie A77. Cortex-A78 jest poza tym mniejszy od A77 o 5%.

Cortex-X1 natomiast to nowa linia rdzeni ARM, a obejmuje przede wszystkim zintensyfikowanie wydajności układu. X1 ma ok. 22% wyższą wydajność niż A77. Wypada też lepiej w kwestii szybkości pracy niż A78 (wzrost o 23%). Jest jednak większy od A78 i bardziej wymagający pod względem mocy, więc na razie trudno ocenić, w jaki sposób X1 będzie wykorzystany w urządzeniach mobilnych. Prawdopodobnie działać będzie na zasadzie łączenia z innymi rdzeniami lub ARM przeznaczył go do większych urządzeń.

Procesory graficzne

Oprócz tych dwóch rdzeni ARM zapowiedział także wprowadzenie do sprzedaży procesorów graficznych Mali-G78 i G68. Ten pierwszy bazuje na architekturze Valhall Mali-G77. Według producenta po nowych procesorach możemy się spodziewać pokaźnego wzrostu wydajności w grach. Mali-G68 jest natomiast odpowiednikiem G78, który obsługuje jednak mniej rdzeni, a co za tym idzie – jest też mniejszy.

fot. ARM