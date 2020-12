Flash Player: jeszcze trzy dni

Końcowe odliczanie

Użytkownicy systemu Windows 10 mogą zobaczyć komunikaty zachęcające do odinstalowania aplikacji Flash Player.

Zgodnie z harmonogramem

Firma Adobe od dawna zapowiadała, że koniec technologii Flash nadejdzie 31 grudnia bieżącego roku. Z obsługi multimediów w tym formacie już wcześniej zrezygnowano w przeglądarkach Chrome i Edge; warunkowo wtyczki Flasha działają na razie w Firefoksie.

Osoby, które nie pozbyły się jeszcze Flash Playera z własnych komputerów są ponaglane do zrobienia tego przez firmę Adobe. W systemie Windows wyświetlane są komunikaty z przypomnieniem, że koniec Flasha nadejdzie 31 grudnia, zaś od 12 stycznia ze względów bezpieczeństwa zablokowane zostanie otwieranie multimediów za pomocą Flash Playera. Pojawia się też sugestia natychmiastowego usunięcia odtwarzacza. W okienku komunikatu widnieją tylko dwa przyciski: „Przypomnij później" i „Odinstaluj" wraz z odsyłaczem do strony Flash Player End of Life.

Microsoft zaplanował na przyszły rok opublikowanie specjalnej aktualizacji Windows 10, która ma usunąć systemowy odtwarzacz Flasha. Użytkownicy innego oprogramowania tego typu będą musieli samodzielne je odinstalować.

fot. Adobe