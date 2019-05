Flex – nowa elastyczna oferta od Orange

- Wraz z Orange Flex wprowadzamy na rynek zupełnie nową ideę: w pełni cyfrowe doświadczenie, "operatora w aplikacji", który umożliwia klientom dopasowanie ich planu komórkowego z poziomu smartfona, a potem łatwą zmianę pakietów zależnie od potrzeb, bez zobowiązań. To w pełni cyfrowy, współdziałający z eSIM i elastyczny sposób na korzystanie z usług mobilnych i rozrywki. A to dopiero początek naszej rewolucji - powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Jak zacząć korzystać z Orange Flex?

Trzeba pobrać aplikację ze sklepu App Store lub Google Play (będzie dostępna od 10 maja od godz. 10.00) i zarejestrować się. Przy rejestracji w aplikacji użytkownik potwierdza swoją tożsamość. Wystarczy zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) oraz selfie, a następnie system biometrycznej weryfikacji porówna oba zdjęcia. Na koniec dodajemy w aplikacji kartę płatniczą, z której będą automatycznie pobierane płatności za usługi. Płatność z góry daje pełną kontrolę nad wydatkami, bez zaskoczeń na koniec miesiąca. Bezpłatną kartę SIM dostarczy kurier, lub można ją odebrać w dowolnym salonie Orange w Polsce. Można również zamienić zwykłą kartę SIM na jej wirtualny odpowiednik eSIM i aktywować swój plan zdalnie w 5 minut. Wszelkie pytania można zadać na czacie w aplikacji - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie plany?

Do wyboru jest 10 planów, a w każdym: nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i dostęp do portali społecznościowych bez zużycia transferu danych. Dodatkowo można dokupić tyle GB, ile akurat potrzeba: 1, 5 lub 10 GB, za kolejno 3 zł, 10 zł i 15 zł. Swój plan można zmieniać na wyższy lub niższy bez dodatkowych opłat, nawet co miesiąc.

Dzięki specjalnym pakietom nielimitowanego transferu danych, czyli Pass-om, korzystanie z serwisów społecznościowych, muzycznych i wideo w Orange Flex nie będzie zużywać pakietu danych. Do wyboru są:

Social Pass do wykorzystania na platformach: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp i Viber;

Music Pass na Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music i Polskie Radio;

Video Pass na YouTube, Netflix, HBO GO, vod.pl i Orange TV Go.

Ile kosztuje Orange Flex?

Do wyboru jest 10 planów, które różnią się wielkością pakietów danych:

W każdej chwili można też zamówić dodatkową kartę SIM by korzystać ze swojego numeru na innym urządzeniu. Przez pierwsze 6 miesięcy usługa jest za darmo, a później kosztuje 9 zł miesięcznie.

Do Orange Flex dołączyć może każdy. Klienci mobilnych ofert abonamentowych w Orange (poza Orange Love) mogą przenieść swoje usługi do Orange Flex już na 6 miesięcy przed końcem umowy.